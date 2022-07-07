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Казахстан має намір постачати нафту в обхід Росії

Фото: нафта з Казахстану буде надходити в обхід Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Казахстан диверсифікує маршрути експорту і постачатиме нафту в обхід Росії. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав доручення уряду на наступний день після того, як російський суд наказав Каспійському трубопровідному консорціуму призупинити діяльність на 30 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зупинка трубопроводу, по якому нафта з великого родовища Тенгіз в Казахстані проходить через Росію до Чорного моря, створить навантаження на нафтовий ринок, оскільки він зіткнувся з одним з найсерйозніших перебоїв з поставками з часів арабського нафтового ембарго в 1970-х роках.

Токаєв, який прагнув збалансувати відносини з Росією, Заходом і Китаєм, розпорядився вивчити можливість будівництва трубопроводу через Каспійське море - раніше запропонований проект, за яким Казахстанська нафта буде надходити в Європу в обхід Росії.

Токаєв заявив, що поліпшення портової інфраструктури на Каспійському морі є "стратегічним завданням" для уряду Казахстану, повідомляється на сайті президента. При цьому він не згадав Каспійський трубопровідний Консорціум.

Сильно залежить від викопного палива, Казахстан залежить від російських трубопроводів для експорту нафти в Європу.

У середу суд в російському місті Новоросійську дав розпорядження трубопроводу КТК, по якому проходить близько 1% світової нафти, призупинити роботу, пославшись на проблеми, пов'язані з розливами нафти.

Нагадавши, ціни на нафту марки Brent впали 7 липня нижче 100 доларів за барель.

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НафтаКазахстан