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В Казахстане ввели обязательный масочный режим на улице

Казахстан, Четверг 30 июля 2020 15:41
В Казахстане ввели обязательный масочный режим на улице
Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

За отсутствие маски предусмотрен штраф в размере почти 5,5 тысяч гривен

Правительство Казахстана вновь ввело обязательный масочный режим на улицах. За нахождение на улице без маски предусмотрен штраф.

Об этом говорится в постановлении Министерства здравоохранения Казахстана.

Согласно документу, граждане должны обязательно носить маски во время нахождения в закрытых помещениях, транспорте и на улице.

"Мы изучили международный опыт, который показывает, что не только в Казахстане, но и в ряде зарубежных стран введено обязательное ношение масок везде, как в закрытых помещениях, в транспорте, так и на отрытом воздухе", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой.

За нарушение карантинных правил в Казахстане предусмотрен штраф в размере 83,3 тысяч тенге (5,5 тысяч гривен).

В Казахстане за прошедшие сутки подтвердили 1472 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 87 664 человек, из них более 57 тысяч уже вылечились. Умерли от COVID-19 793 пациента.

Ранее РБК-Украина писало, что в Румынии ввели масочный режим в общественных местах из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Также с 29 августа в Греции граждане обязаны носить маски в общественных местах.

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