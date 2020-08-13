Казахстан починає поетапне пом'якшення карантину

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Карантин почнуть послаблювати з 17 серпня

Уряд Казахстану прийняв рішення про поетапне пом'якшення карантинного режиму. Пом'якшення карантину почнеться з понеділка, 17 серпня.

Про це повідомляє видання "Закон".

Так, з понеділка дозволено проводити індивідуальні та групові тренування на відкритому повітрі (не більше 5 осіб) і спортивні тренування для національних збірних, клубні команди (не більше 30 осіб).

Також поновлюється рух громадського транспорту.

Крім того, дозволена робота ТРЦ, торгових будинків, критих ринків при заповнюваності не більше 30%, але з урахуванням один відвідувач на чотири квадратних метрів. Дозволена робота салонів краси, спа-салонів, фітнес-центрів, сауни і лазні.

Нагадаємо, на початку липня в Казахстані ввели посилений карантин.

Крім того, в кінці липня в країні ввели масковий режим на вулиці.