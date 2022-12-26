ua ru
Пн, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Казахстан не станет помогать РФ в обходе санкций, но продолжит сотрудничество, - глава МИД

Новина українською →
Понедельник 26 декабря 2022 16:03
Казахстан не станет помогать РФ в обходе санкций, но продолжит сотрудничество, - глава МИД Фото: Казахстан не станет помогать России в обходе санкций (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Казахстан не будет помогать России обходить введенные против нее санкции, но продолжит и дальше сотрудничать с Москвой.

Об этом заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

"Отношения между нашими странами продолжатся, однако Казахстан не будет использоваться разными компаниями для обхода санкций", - заявил Тлеуберди.

Министр иностранных дел Казахстана также отметил, что правительство страны не намерено вводить санкции против России.

Кроме того, по его словам, Казахстан планирует развивать связи с Китаем, соседями в Центральной Азии, США, Японией, странами ЕС и Британией.

Ранее мы писали, что Казахстан передал Украине 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения.

Также сообщалось, что Россия провела испытания новой оборонительной ракеты для систем ПРО. Ракета якобы была запущена 2 декабря с арендованного полигона Сары-Шаган в Казахстане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Казахстан
NEWS
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
DAILY
Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра