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Казахстан не проводитиме парад на 9 травня: стала відома причина

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Нур-Султан, П'ятниця 15 квітня 2022 10:54
Казахстан не проводитиме парад на 9 травня: стала відома причина Фото: Казахстан відмовився від параду на 9 травня (tengrinews.kz)
Автор: Олександр Мороз

Цього року Казахстан не проводитиме парад на честь Дня Перемоги. Офіційна причина - економія грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tengrinews.kz.

Як заявили в Міністерстві оборони Казахстану, парад на 9 травня не планується з розрахунку економії бюджетних коштів, а також у зв'язку з необхідністю вирішення інших завдань.

"Зокрема, пріоритетним є підтримка необхідного рівня боєготовності і мобільності підрозділів Збройних сил Казахстану, виконання завдань із забезпечення охорони і оборони державних і військових об'єктів", - повідомили в Міністерстві.

Зазначимо, минулого року параду в Казахстані не було через ситуацію з COVID.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Казахстан не допомагатиме Російській Федерації обходити санкції, введені за вторгнення в Україну.

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