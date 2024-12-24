В Каїрі спалахнули масштабні антипрезидентські протести (відео)

У столиці Єгипту Каїрі спалахнули масові протести. Сотні людей висловлюють невдоволення політикою влади, погіршенням економічної ситуації, придушенням громадянських свобод та зростанням корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єгипетські пабліки.

A day after “the Egyptian Foreign Minister held a phone call with his Russian counterpart, emphasizing the need to intensify political consultations at the ministerial level…” Mass anti-government protests have begun in the Egyptian capital Cairo. pic.twitter.com/wmvI6zjcxX

Люди також вигукують гасла, що засуджують політику президента Абдель Фаттаха ас-Сісі.

Протести проти Абдель Фаттаха ас-Сісі

У 2013 році колишній головнокомандувач армії Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі усунув проісламського президента країни Мухаммеда Мурсі та став новим головою держави.

На виборах у березні 2018 року ас-Сісі було переобрано на посаду президента Єгипту.

Востаннє масштабні протести проти політики чинного президента відбувалися у вересні 2019 року.

Протестувальники у містах Гіза та Махалла вимагали відставки ас-Сісі. В місті Суец правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону натовпу.

За кілька днів було арештовано понад 300 учасників протестів.

А за тиждень кількість арештованих сягнула 2000 осіб.

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