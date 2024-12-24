В Каїрі спалахнули масштабні антипрезидентські протести (відео)
У столиці Єгипту Каїрі спалахнули масові протести. Сотні людей висловлюють невдоволення політикою влади, погіршенням економічної ситуації, придушенням громадянських свобод та зростанням корупції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єгипетські пабліки.
За свідченнями очевидців, протестувальники скандують "Аш-шаб юрід іскат ан-нізам" - популярну пісню кольорової революції "Арабської весни".
Anti government protests erupt in Cairo, Egypt.— Francis Gaitho (@FGaitho237) December 23, 2024
Local Egyptian media report protests due to “economic situation, the suppression of freedoms, and government corruption.”
Protesters are chanting "Ash-shab yurid isqat an-nizam," a popular Arab Spring color revolution chant.
"The… pic.twitter.com/WnjUtCFUyo
Люди також вигукують гасла, що засуджують політику президента Абдель Фаттаха ас-Сісі.
Protests continue to swell in Cairo, Egypt, despite it being nearly midnight.#Egypt #CairoProtests #PoliticalUnrest #MiddleEast #CivilDisobedience #EgyptianRevolt #Protests2024 pic.twitter.com/y4j3wrHbBs— The Intel Popsicle Protector (@PopsicleProtect) December 23, 2024
A day after “the Egyptian Foreign Minister held a phone call with his Russian counterpart, emphasizing the need to intensify political consultations at the ministerial level…”— Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 23, 2024
Mass anti-government protests have begun in the Egyptian capital Cairo. pic.twitter.com/wmvI6zjcxX
Протести проти Абдель Фаттаха ас-Сісі
У 2013 році колишній головнокомандувач армії Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі усунув проісламського президента країни Мухаммеда Мурсі та став новим головою держави.
На виборах у березні 2018 року ас-Сісі було переобрано на посаду президента Єгипту.
Востаннє масштабні протести проти політики чинного президента відбувалися у вересні 2019 року.
Протестувальники у містах Гіза та Махалла вимагали відставки ас-Сісі. В місті Суец правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону натовпу.
За кілька днів було арештовано понад 300 учасників протестів.
А за тиждень кількість арештованих сягнула 2000 осіб.
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