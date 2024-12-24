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В Каїрі спалахнули масштабні антипрезидентські протести (відео)

Вівторок 24 грудня 2024 00:56
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В Каїрі спалахнули масштабні антипрезидентські протести (відео) Архівне фото: акції протесту в Єгипті (Shutterstock)
Автор: Валерій Савицький

У столиці Єгипту Каїрі спалахнули масові протести. Сотні людей висловлюють невдоволення політикою влади, погіршенням економічної ситуації, придушенням громадянських свобод та зростанням корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єгипетські пабліки.

За свідченнями очевидців, протестувальники скандують "Аш-шаб юрід іскат ан-нізам" - популярну пісню кольорової революції "Арабської весни".

Люди також вигукують гасла, що засуджують політику президента Абдель Фаттаха ас-Сісі.

Протести проти Абдель Фаттаха ас-Сісі

У 2013 році колишній головнокомандувач армії Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі усунув проісламського президента країни Мухаммеда Мурсі та став новим головою держави.

На виборах у березні 2018 року ас-Сісі було переобрано на посаду президента Єгипту.

Востаннє масштабні протести проти політики чинного президента відбувалися у вересні 2019 року.

Протестувальники у містах Гіза та Махалла вимагали відставки ас-Сісі. В місті Суец правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону натовпу.

За кілька днів було арештовано понад 300 учасників протестів.

А за тиждень кількість арештованих сягнула 2000 осіб.

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