В Каїрі спалахнули масштабні антипрезидентські протести (відео)

За свідченнями очевидців, протестувальники скандують "Аш-шаб юрід іскат ан-нізам" - популярну пісню кольорової революції "Арабської весни".

Anti government protests erupt in Cairo, Egypt.



Local Egyptian media report protests due to “economic situation, the suppression of freedoms, and government corruption.”



Protesters are chanting "Ash-shab yurid isqat an-nizam," a popular Arab Spring color revolution chant.



"The… pic.twitter.com/WnjUtCFUyo — Francis Gaitho (@FGaitho237) December 23, 2024

Люди також вигукують гасла, що засуджують політику президента Абдель Фаттаха ас-Сісі.