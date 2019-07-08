ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кавилін: платники податків Київської області збільшили відрахування до бюджету на 25%

Новини » Економіка    08.07.2019 - 09:55
Кавилін: платники податків Київської області збільшили відрахування до бюджету на 25%
Фото: Олексій Кавилін (прес-служба)

Платники податків області перерахували до бюджету України 13,5 млрд гривень

За перше півріччя платники податків Київської області перерахували до зведеного бюджету України 13,5 млрд грн. Про це повідомив начальник ГУ ДФС в Київській області Олексій Кавилін, передає РБК-Україна

Він підкреслив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року в наведених умовах, надходження збільшилися на 25%, що в грошовому еквіваленті становить 2,7 млрд грн.

Зокрема, до державного бюджету за січень-червень 2019 зібрано 6,6 мільярда гривень, що на 26% або 1,4 млрд грн більше, ніж було сплачено у минулому році.

Як зазначає Кавилін, велику частку надходжень до держскарбниці займає податок на додану вартість з сплаченою сумою 3,1 млрд грн. Ця сума на третину або 704 мільйона гривень перевищує минулорічний показник.

Голова податкової служби Київської області стверджує, що збільшення надходжень ПДВ пояснюється значним зменшенням тіньового сектора економіки на території області. Кавилін також зазначив, що на позитивну динаміку вплинув практично 100-відсотковий перехід на надання податківцям звітності в електронному вигляді, що забезпечує прозорість і рівні умови для ведення бізнесу в Київській області.

Додатково на 20% або на 239 млн грн зросли внески в бюджет з боку представників малого та середнього бізнесу регіону. Сума від сплати податку на прибуток склала 1,4 мільярда гривень.

Кавилін також повідомив, що за першу половину року платники податків Київської області направили до державного бюджету півтора мільярда гривень податку на дохід фізосіб, що на 24% або 294 млн грн більше показника відповідного періоду 2018 року.

Крім того, за звітні півроку зросли надходження від сплати військового збору – вони становили 426,5 млн грн, що на 21% або 75 мільйонів гривень перевищує суму, сплачену платниками податків Київської області в минулому році.

Нагадаємо, кошти від сплати військового збору спрямовуються на підтримку Збройних сил України.

Безподаткова вартість посилок з-за кордону знижена до 100 євро Президент анонсував податкову амністію для бізнесу
Новини України Олексій КавилінДФСКиївська областьПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся