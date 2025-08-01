Кавуни - від 14 грн: що з урожаєм і який прогноз цін на серпень

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Які ціни на кавуни в Україні зараз?

Що впливає на якість кавунів?

Який урожай кавунів у 2025 році та де їх вирощують?

Сезон кавунів 2025

Кавуни почали масово продавати в Україні ще з середини липня. Як розповів РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, сезон почався раніше, ніж минулого року, але ціни на старті були вищими.

"Пропозиція кавунів цього року почалася раніше, ніж у 2024-му. Однак через зменшення площ для вирощування ціни на старті були трохи вищими. Поступово, із виходом на ринок основної маси продукції, очікується зниження вартості", - зазначив експерт.

За словами аналітика УКАБ, сезон баштанних 2025 року наразі оцінюється як середній. Вирощування кавунів відбувається переважно у традиційних регіонах - Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Скільки коштують кавуни та прогноз цін на серпень

Станом на кінець липня кавуни коштують від 14 до 25 грн за кілограм залежно від регіону та якості.

Проте, як зазначає Максим Гопка, з початком серпня вартість може знизитися ще на 10-15% у зв’язку з масовим надходженням врожаю на ринок.

Аналітики профільного EastFruit також підтверджують зниження вартості. Оптові ціни на кавуни з місцевих господарств наразі коливаються в межах 5-14 грн/кг, що на 36% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня.

Причиною цього виробники називають різке збільшення пропозиції баштанних на тлі прискореного дозрівання через спекотну погоду.

Однак спекотний клімат та посуха негативно позначаються на якості продукції. Солодкість ягоди може бути меншою. Також через високу температуру та неналежне зберігання кавуни в'януть.

У супермаркетах України вартість кавуна різниться. Станом на кінець липня ціна в АТБ - 19,89 грн/кг, а кавун без насіння обійдеться у 29,89 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

У мережі Varus можна купити різні види кавунів. Найнижча ціна за кілограм становить 19,90 грн/кг. У продажу є кавун без кісточок за 29,9 грн/кг, кавун Вогник за 39,9 грн/кг, жовтий кавун за 34,9 грн/кг.

Скриншот varus.ua

У мережі Сільпо ціна на кавуни стартує від 23 грн/кг. В асортименті є сорти Вогник, Леді, є жовті кавуни та імпортовані з Іспанії (79,5 грн/кг). Органічний кавун у супермаркеті коштує 35 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

Який врожай кавунів у регіонах

На заході України на врожайність кавунів вплинула холодна погода навесні. Засновниця фермерського господарства "Овочі Слобожанщини" Інна Федосієнко (Івано-Франківська область) розповіла виданню AgroPortal, що цього року посіви кавунів почалися пізніше через затяжні дощі та прохолодну весну.

За словами Федосієнко, попри складні умови, місцевий ринок залишається стабільним. Минулого року ціни коливалися від 8 до 20 грн/кг. Цього сезону фермери сподіваються утримати мінімальну планку у 8 грн/кг, але це гуртова ціна за якою ягода здається у торгівельні мережі, де вартість трохи вища.

У Черкаській області сезон почався раніше - фермери висадили перші кавуни у плівкових тунелях на початку травня і зібрали врожай в середині липня.

Як повідомив В’ячеслав Кісліцин, агроном одного з господарств на Черкащині, перші партії продавали по 15 грн/кг. Він пояснив, що підвищена вартість пов’язана з холодною весною, яка вплинула на врожай у південних регіонах.

Проте з початком масового збору кавунів на півдні ціна може знизитися до 10 грн/кг.

Фото: кавуни почали вирощувати у північних регіонах України (freepik.com)

Традиційні південні регіони, зокрема Херсонщина, частково залишаються під окупацією. Це вплинуло на обсяги вирощування.

Водночас за словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, вдалося компенсувати втрати за рахунок вирощування кавунів у нових областях - Волинській, Сумській та Чернігівській.

За його словами, кавуни тепер уже не є дефіцитом, як це було в перший рік повномасштабного вторгнення. І хоча виробники постають перед труднощами, завдяки новим гібридам вирощування стало можливим у ширшому кліматичному діапазоні.

При підготовці використовувалися: дані мереж супермаркетів, коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, публікації AgroPortal, EastFruit, "18000", інтерв'ю ЦЕС президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника.