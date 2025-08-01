Арбузы - от 14 грн: что с урожаем и какой прогноз цен на август

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Какие цены на арбузы в Украине сегодня?

Что влияет на качество арбузов?

Какой урожай арбузов в 2025 году и где выращивают?

Сезон арбузов 2025

Арбузы начали массово продавать в Украине еще с середины июля. Как рассказал РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, сезон начался раньше, чем в прошлом году, но цены на старте были выше.

"Предложение арбузов в этом году началось раньше, чем в 2024-м. Однако из-за уменьшения площадей для выращивания цены на старте были несколько выше. Постепенно, с выходом на рынок основной массы продукции, ожидается снижение стоимости", - отметил эксперт.

По словам аналитика УКАБ, сезон бахчевых 2025 сейчас оценивается как средний. Выращивание арбузов происходит преимущественно в традиционных регионах - Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Сколько стоят арбузы и прогноз цен на август

По состоянию на конец июля арбузы стоят от 14 до 25 грн за килограмм в зависимости от региона и качества.

Однако как отмечает Максим Гопка, с начала августа стоимость может снизиться еще на 10-15% в связи с массовым поступлением урожая на рынок.

Аналитики профильного EastFruit также подтверждают снижение стоимости. Оптовые цены на арбузы из местных хозяйств колеблются в пределах 5-14 грн/кг, что на 36% дешевле, чем в конце предыдущей недели.

Причиной этого производители называют резкое увеличение предложения бахчевых на фоне ускоренного созревания из-за жаркой погоды.

Однако жаркий климат и засуха отрицательно сказываются на качестве продукции. Сладость ягоды может быть меньше. Также из-за высокой температуры и ненадлежащего хранения арбузы вянут.

В супермаркетах Украины стоимость арбузов разнится. По состоянию на конец июля цена в АТБ - 19,89 грн/кг, а арбуз без семян обойдется в 29,89 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

В сети Varus можно купить разные виды арбузов. Самая низкая цена за килограмм составляет 19,90 грн/кг. В продаже есть арбуз без косточек за 29,9 грн/кг, арбуз Огонек за 39,9 грн/кг, желтый арбуз за 34,9 грн/кг.

Скриншот varus.ua

В сети Сильпо цена на арбузы стартует от 23 грн/кг. В ассортименте есть сорта Огонек, Леди, есть желтые арбузы и импортные из Испании (79,5 грн/кг). Органический арбуз в супермаркете стоит 35 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

Какой урожай арбузов в регионах

На западе Украины на урожайность арбузов повлияла холодная погода весной. Основательница фермерского хозяйства "Овощи Слобожанщины" Инна Федосиенко (Ивано-Франковская область) рассказала изданию AgroPortal, что в этом году посевы арбузов начались позже из-за затяжных дождей и прохладной весны.

По словам Федосиенко, несмотря на сложные условия, местный рынок остается стабильным. В прошлом году цены колебались от 8 до 20 грн/кг. В этом сезоне фермеры надеются удержать минимальную планку в 8 грн/кг, но это оптовая цена, по которой ягода сдается в торговые сети, где стоимость немного выше.

В Черкасской области сезон начался раньше - фермеры высадили первые арбузы в пленочных тоннелях в начале мая и собрали урожай в середине июля.

Как сообщил Вячеслав Кислицын, агроном одного из хозяйств Черкасской области, первые партии продавали по 15 грн/кг. Он пояснил, что повышенная стоимость связана с холодной весной, которая отразилась на урожае в южных регионах.

Однако с началом массового сбора арбузов на юге цена может снизиться до 10 грн/кг.

Фото: арбузы начали выращивать в северных регионах Украины (freepik.com)

Традиционные южные регионы, в частности, Херсонщина, частично остаются под оккупацией. Это отразилось на объемах выращивания.

В то же время, по словам президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника, удалось компенсировать потери за счет выращивания арбузов в новых областях - Волынской, Сумской и Черниговской.

По его словам, арбузы теперь уже не дефицит, как это было в первый год полномасштабного вторжения. И хотя производители встают перед трудностями, благодаря новым гибридам выращивание стало возможным в более широком климатическом диапазоне.

При подготовке использовались: данные сетей супермаркетов, комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, публикации AgroPortal, EastFruit, "18000", интервью ЦЭС президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника.