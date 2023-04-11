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Кавунам бути. У звільненій Херсонській області засіють баштан

Фото: у Херсонській області засіють кавуни цього року (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Херсонські кавуни цього року в Україні будуть. Фермери Херсонської області збирають засіяти баштан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у Херсонській області збиралися засіяти 50 гектарів земель. При цьому сапери очистили ще 20 гектарів. Речник додав, що аграрії цього року збираються проводити посівну. За його словами, близько 40 агропідприємств займатимуться посівною кампанією.

Толоконніков також розповів, що фермери збираються засіяти і баштан. Тому українці зможуть очікувати херсонські кавуни.

"З гарних новин - небагато, але будуть херсонські кавуни, на 2 тисячах гектарів буде посіяний баштан, це дуже символічно для нас", - сказав речник.

Нагадаємо, у середині березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні офіційно стартувала посівна.

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