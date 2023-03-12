Попри війну. В Україні розпочали вже другу посівну за час повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 12 березня в Україні почали посівні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Facebook .

Прем'єр повідомив, що це вже друга посівна, яку проводить Україна з часу повномасштабного вторгнення Росії.

"Посіяно перші 16 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур", - розповів Шмигаль.

Також, за його словами, цього тижня Україна та Польща спростили проходження кордону для аграрної продукції.

"Працюємо над продовженням зернової ініціативи та розширенням перевалки дунайських портів", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, посівні площі під врожай-2023 зменшилися на 25%.

До того ж у Мінагрополітики прогнозують фізичне скорочення врожаю у 2023 році на 10-15%.

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