Арбузам быть. В освобожденной Херсонской области засеют бахчевые

Он отметил, что в Херсонской области собирались засеять 50 гектаров земель. При этом саперы очистили еще 20 гектаров. Спикер добавил, что аграрии в этом году собираются проводить посевную. По его словам, около 40 агропредприятий будут заниматься посевной кампанией.

Толоконников также рассказал, что фермеры собираются засеять и бахчевые. Поэтому украинцы смогут ожидать херсонские арбузы.

"Из хороших новостей - немного, но будут херсонские арбузы, на 2 тысячах гектаров будет посеян баштан, это очень символично для нас", - сказал спикер.

Напомним, в середине марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине официально стартовала посевная.

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