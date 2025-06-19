Кава під час вагітності: якої норми не можна перевищувати жінкам?

Добова норма кави

Гінеколог Богдана Зарічна розповіла, що вагітній жінці дозволяється 1-2 горнятка кави в день. Найкраще уникати еспресо чи іншу міцну каву, а обирати капучіно, лате, фрапе.

"Важливий не так розмір, як сама кількість кави (еспресо) яка є основою напою. Варто надавати перевагу слабшим видам кавових напоїв і бажано з молоком, хоча це вже як смакує", - додала медик.

Згідно з протоколами ВООЗ та ACOG:

допустиме споживання - до 200 мг кофеїну на добу (1 чашки фільтр-кави)

враховуйте весь кофеїн з інших джерел (чай, шоколад та деякі ліки)

Важлико, якщо у вас є гіпертонія, загроза переривання вагітності або безсоння, то потрібно обмежити чи виключити повністю.

Якщо після кави у вас пришвидшується серцебиття, підвищується тиск та з'являється тривожність або печія, то варто обирати м'якші альтернативи кави.

Кофеїн міститься не лише в каві. Зелений і чорний чай, енергетичні напої, кока-кола та інші безалкогольні напої також його містять.

Ризик при надмірному споживанні

Дієтолог Людмила Паламарчук розповіла, що можлива шкода при надмірному споживанні кава, а саме:

підвищення ризику викидня (особливо в І триместрі)

затримка внутрішньоутробного розвитку

зниження маси тіла новонародженого

порушення сну та тривожність

Якщо ви звикли до кави до вагітності й не маєте протипоказань, то вона може залишатися у раціоні в помірній кількості та під контролем лікаря.