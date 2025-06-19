Кава під час вагітності: якої норми не можна перевищувати жінкам?

Питання безпеки кави під час вагітності хвилює багатьох майбутніх мам. Як виявилось, помірне вживання не шкодить плоду, проте надмірне може збільшити ризик ускладнень, таких як викидень.
РБК-Україна повідомляє, якої норми кави на день вагітним не можна перевищувати.
Гінеколог Богдана Зарічна розповіла, що вагітній жінці дозволяється 1-2 горнятка кави в день. Найкраще уникати еспресо чи іншу міцну каву, а обирати капучіно, лате, фрапе.
"Важливий не так розмір, як сама кількість кави (еспресо) яка є основою напою. Варто надавати перевагу слабшим видам кавових напоїв і бажано з молоком, хоча це вже як смакує", - додала медик.
Згідно з протоколами ВООЗ та ACOG:
Важлико, якщо у вас є гіпертонія, загроза переривання вагітності або безсоння, то потрібно обмежити чи виключити повністю.
Якщо після кави у вас пришвидшується серцебиття, підвищується тиск та з'являється тривожність або печія, то варто обирати м'якші альтернативи кави.
Кофеїн міститься не лише в каві. Зелений і чорний чай, енергетичні напої, кока-кола та інші безалкогольні напої також його містять.
Дієтолог Людмила Паламарчук розповіла, що можлива шкода при надмірному споживанні кава, а саме:
Якщо ви звикли до кави до вагітності й не маєте протипоказань, то вона може залишатися у раціоні в помірній кількості та під контролем лікаря.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінки гінеколога Богдани Зарічної та дієтолога Людмили Паламарчук, Nemours KidsHealth.