Кофе во время беременности: какой нормы нельзя превышать женщинам?

Суточная норма кофе

Гинеколог Богдана Заречная рассказала, что беременной женщине разрешается 1-2 чашки кофе в день. Лучше избегать эспрессо или другой крепкий кофе, а выбирать капучино, латте, фраппе.

"Важен не так размер, как само количество кофе (эспрессо), которое является основой напитка. Стоит отдавать предпочтение более слабым видам кофейных напитков и желательно с молоком, хотя это уже как нравится", - добавила медик.

Согласно протоколам ВОЗ и ACOG:

допустимое потребление - до 200 мг кофеина в сутки (1 чашки фильтр-кофе)

учитывайте весь кофеин из других источников (чай, шоколад и некоторые лекарства)

Важно, если у вас есть гипертония, угроза прерывания беременности или бессонница, то нужно ограничить или исключить полностью.

Если после кофе у вас ускоряется сердцебиение, повышается давление и появляется тревожность или изжога, то стоит выбирать более мягкие альтернативы кофе.

Кофеин содержится не только в кофе. Зеленый и черный чай, энергетические напитки, кока-кола и другие безалкогольные напитки также его содержат.

Риск при чрезмерном потреблении

Диетолог Людмила Паламарчук рассказала, что возможен вред при чрезмерном потреблении кофе, а именно:

повышение риска выкидыша (особенно в І триместре)

задержка внутриутробного развития

снижение массы тела новорожденного

нарушение сна и тревожность

Если вы привыкли к кофе до беременности и не имеете противопоказаний, то он может оставаться в рационе в умеренном количестве и под контролем врача.