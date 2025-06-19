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Кофе во время беременности: какой нормы нельзя превышать женщинам?

Можно ли пить кофе во время беременности (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вопрос безопасности кофе во время беременности волнует многих будущих мам. Как оказалось, умеренное употребление не вредит плоду, однако чрезмерное может увеличить риск осложнений, таких как выкидыш.

РБК-Украина сообщает, какой нормы кофе в день беременным нельзя превышать.

Суточная норма кофе 

Гинеколог Богдана Заречная рассказала, что беременной женщине разрешается 1-2 чашки кофе в день. Лучше избегать эспрессо или другой крепкий кофе, а выбирать капучино, латте, фраппе.

"Важен не так размер, как само количество кофе (эспрессо), которое является основой напитка. Стоит отдавать предпочтение более слабым видам кофейных напитков и желательно с молоком, хотя это уже как нравится", - добавила медик.

Согласно протоколам ВОЗ и ACOG:

  • допустимое потребление - до 200 мг кофеина в сутки (1 чашки фильтр-кофе)
  • учитывайте весь кофеин из других источников (чай, шоколад и некоторые лекарства)

Важно, если у вас есть гипертония, угроза прерывания беременности или бессонница, то нужно ограничить или исключить полностью.

Если после кофе у вас ускоряется сердцебиение, повышается давление и появляется тревожность или изжога, то стоит выбирать более мягкие альтернативы кофе.

Кофеин содержится не только в кофе. Зеленый и черный чай, энергетические напитки, кока-кола и другие безалкогольные напитки также его содержат.

Риск при чрезмерном потреблении

Диетолог Людмила Паламарчук рассказала, что возможен вред при чрезмерном потреблении кофе, а именно:

  • повышение риска выкидыша (особенно в І триместре)
  • задержка внутриутробного развития
  • снижение массы тела новорожденного
  • нарушение сна и тревожность

Если вы привыкли к кофе до беременности и не имеете противопоказаний, то он может оставаться в рационе в умеренном количестве и под контролем врача.

 

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страницы гинеколога Богданы Заречной и диетолога Людмилы Паламарчук, Nemours KidsHealth.

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