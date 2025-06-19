Кофе во время беременности: какой нормы нельзя превышать женщинам?

Вопрос безопасности кофе во время беременности волнует многих будущих мам. Как оказалось, умеренное употребление не вредит плоду, однако чрезмерное может увеличить риск осложнений, таких как выкидыш.
РБК-Украина сообщает, какой нормы кофе в день беременным нельзя превышать.
Гинеколог Богдана Заречная рассказала, что беременной женщине разрешается 1-2 чашки кофе в день. Лучше избегать эспрессо или другой крепкий кофе, а выбирать капучино, латте, фраппе.
"Важен не так размер, как само количество кофе (эспрессо), которое является основой напитка. Стоит отдавать предпочтение более слабым видам кофейных напитков и желательно с молоком, хотя это уже как нравится", - добавила медик.
Согласно протоколам ВОЗ и ACOG:
Важно, если у вас есть гипертония, угроза прерывания беременности или бессонница, то нужно ограничить или исключить полностью.
Если после кофе у вас ускоряется сердцебиение, повышается давление и появляется тревожность или изжога, то стоит выбирать более мягкие альтернативы кофе.
Кофеин содержится не только в кофе. Зеленый и черный чай, энергетические напитки, кока-кола и другие безалкогольные напитки также его содержат.
Диетолог Людмила Паламарчук рассказала, что возможен вред при чрезмерном потреблении кофе, а именно:
Если вы привыкли к кофе до беременности и не имеете противопоказаний, то он может оставаться в рационе в умеренном количестве и под контролем врача.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страницы гинеколога Богданы Заречной и диетолога Людмилы Паламарчук, Nemours KidsHealth.