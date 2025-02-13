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Кава і енергетики за кермом: чи варто покладатися на їх ефект

Четвер 13 лютого 2025 19:00
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Кава і енергетики за кермом: чи варто покладатися на їх ефект Фото: кава і енергетики за кермом (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Недаремно кава в усіх її варіаціях та енергетичні напої пропонуються на кожній українській АЗС – за їх допомогою водії намагаються підтримувати бадьорість і уважність у дальній дорозі. Але чи допомагають ці напої насправді?

Про те, чи є сенс підбадьорювати себе кавою та енергетиками, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того що каву в Україні п’ють для задоволення, серед водіїв та всіх подорожуючих вона популярна через те, що неначе тонізує та підбадьорює втомлену свідомість.

Кава та похідні напої

Якщо подивитись на каву не з точки зору гурманів, а з позиції біологів та медиків, вона дійсно постає як ефективний стимулятор нервової системи. В ній міститься кофеїн, який збільшує активність організму, допомагаючи підвищити рівень уваги та скоротити час реакції.

Fiat adds built-in espresso coffee machines to new cars Daily Mail Online

Проте ефективність кави (з водійської точки зору) залежить від кількох факторів, зокрема від індивідуальної чутливості організму до кофеїну та часу споживання напою. Для більшості людей дія цієї речовини проявляється вже через 15-30 хвилин після вживання і може тривати до 4-6 годин. Але кава та кавові напої, звісно, не вирішують всіх питань: її надмірне споживання може призвести до зниження концентрації через нервозність та прискорене серцебиття.

Тим більше що кава складається не тільки з кофеїну. Складові кави запускають в організмі безліч інших паралельних реакцій. Так, одним із паралельних ефектів кави є зневоднення – кава виганяє воду з організму. Тобто з одного боку, після кави водієві та пасажирам доводиться частіше заїжджати до туалету, а з іншого, для компенсації втрати треба пити додаткову кількість води протягом дня.

Енергетичні напої

Напої-енергетики справді тонізують і підбадьорюють. Вони працюють більш активно, адже містять не тільки кофеїн, але й інші стимулятори, такі як таурин, гуарана, та вітаміни групи B. Енергетики діють швидше, ніж кава, ще й завдяки вмісту різноманітних компонентів, що діють синергетично – тобто синхронно, взаємно посилюючи якості один одного. Відтак, після вживання напоїв-енергетиків швидко підвищується рівень енергії та покращуються когнітивні функції людини.

Проте негативний бік при використанні цих стимуляторів теж є. Регулярне вживання енергетичних напоїв може призвести до високого вмісту кофеїну та цукру, що спричиняє різке підвищення та падіння рівня енергії, а це вже не дуже корисно для людини кермом. Крім того, існує ризик утворення залежності від енергетиків, що може призвести до постійної втоми без чергової дози стимуляторів.

Альтернативні варіанти

Такі тонізуючі напої, як кава з енергетиками, мають певну альтернативу у боротьби із втомою. Щоб при частому вживанні вони не викликали зворотний ефект, можна звернутись до інших засобів.

Зокрема, добре допомагають позбутися сонливості за кермом вживання таких "смаколиків" (з лапками чи без – то вже особиста справа кожного), як печиво, горішки, сухарики, насіння.

Нарешті, замість кави можна звернутись до спорідненого, але таки іншого напою – какао чи, скажімо, гарячого шоколаду. Вони теж тонізують, а ще відновлюють тонус м'язів і піднімають настрій. При тому що гарячий шоколад можна організувати різних видів: по-італійському, по-американському, з вершками, цукром, ваніллю, перцем кайєн тощо.

Essence of Italy: Fiat 500 L comes with built-in espresso machine

Коротко

Жодних сумніві, кава, кавові напої та енергетичні напої можуть бути ефективними помічниками для підвищення бадьорості за кермом, але – тільки короткостроковими. Їх не можна розглядати як заміну повноцінному відпочинку. Для збереження безпеки на дорозі і вдалого завершення будь-якої подорожі важливо дотримуватися балансу між стимуляторами та відпочинком. А значить, вночі водій має добре висипатись, а вдень кожні півтори-дві години слід робити зупинки, щоб перемикати зір і увагу з дороги та авто на інші об’єкти. Якщо ж використання стимуляторів таке тнеминуче, будьте помірковані та не перевищуйте рекомендовану дозу.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, чого не можна робити на машині з автоматом.

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