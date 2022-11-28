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Пытал участников АТО в Киевской области. Солдату РФ сообщили о подозрении

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Киев, Понедельник 28 ноября 2022 16:12
Пытал участников АТО в Киевской области. Солдату РФ сообщили о подозрении Фото: солдату РФ сообщили о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российскому военному, который пытал участников АТО в во время оккупации Киевской области, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры установлено и сообщено о подозрении сержанту 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады минобороны РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438).

По данным следствия, подозреваемый в феврале-марте 2022 года во время временной оккупации села Катюжанка Вышгородского района проводил обыски зданий в населенном пункте. Вооруженный оккупант незаконно задержал двух мужчин – бывших участников АТО. Он угрожал им убийством и требовал сообщить информацию о расположении позиций ВСУ. Также его интересовало место нахождения участников АТО, работников правоохранительных органов и проукраински настроенных граждан.

Военнослужащий РФ заставил мужчин спуститься в подвал местной школы, на территории которой располагалось помещение для пыток задержанных людей. Там в течение нескольких дней продолжался незаконный допрос потерпевших с целью получения информации. Им угрожали расстрелом, избивали и пытали, не давали пищу и воду.

Пытал участников АТО в Киевской области. Солдату РФ сообщили о подозрении

Ранее мы писали, что бывший полицейский перешел на сторону оккупантов в Лимане (Донецкая область) и похитил все оружие. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Также сообщалось, что в Черниговской области будут судить военнослужащего РФ, который расстрелял легковой автомобиль с семьей.

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