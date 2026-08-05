Катування військовозобов’язаного на Закарпатті: працівнику ТЦК загрожує в'язниця

Працівники ДБР завершили розслідування щодо працівника одного з районних ТЦК та СП Закарпатської області, якого обвинувачують у катуванні військовозобов'язаного.

Обвинувальний акт уже передали до суду.

За даними слідства, у березні 2026 року працівник ТЦК намагався силоміць утримати чоловіка на території тимчасового мобілізаційного пункту. Для цього він прикував військовозобов'язаного кайданками до металевої драбини та залишив його в такому стані на всю ніч.

Під час розслідування працівники ДБР:

вилучили службові документи та матеріали внутрішніх перевірок;

допитали потерпілого, свідків і представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини;

переглянули записи з нагрудних камер поліцейських.

Працівника ТЦК обвинувачують у катуванні - умисному завданні сильних фізичних і моральних страждань, щоб змусити людину діяти всупереч її волі. За цією статтею йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Водночас ДБР продовжує розслідування щодо тимчасового виконувача обов'язків начальника районного ТЦК та СП і начальника підрозділу військового обліку.

За версією слідства, вони могли бути причетні до незаконного утримання військовозобов'язаних. Їхні справи виділили в окремі кримінальні провадження.

Раніше цим посадовцям уже повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі та катуванні військовозобов'язаних.