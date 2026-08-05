Пытки военнообязанного на Закарпатье: работнику ТЦК грозит тюрьма

Работники ГБР завершили расследование в отношении работника одного из районных ТЦК и СП Закарпатской области, которого обвиняют в пытках военнообязанного.

Обвинительный акт уже был передан в суд.

По данным следствия, в марте 2026 года работник ТЦК пытался насильно удержать мужчину на территории временного мобилизационного пункта. Для этого он приковал военнообязанного наручниками к металлической лестнице и оставил его в таком состоянии на всю ночь.

В ходе расследования работники ГБР:

изъяли служебные документы и материалы внутренних проверок;

допросили потерпевшего, свидетелей и представителей Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;

просмотрели записи из нагрудных полицейских камер.

Работника ТЦК обвиняют в пытках - умышленном причинении сильных физических и моральных страданий с целью заставить человека действовать вопреки его воле. По этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы.

В то же время ГБР продолжает расследование в отношении временного исполняющего обязанности начальника районного ТЦК и СП и начальника подразделения военного учета.

По версии следствия, они могли быть причастны к незаконному удерживанию военнообязанных. Их дела выделили в отдельные уголовные производства.

Ранее этим чиновникам уже сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и пытках военнообязанных.