За катування цивільних у Гостомелі судитимуть офіцера Росгвардії

Окупанта обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК).

Під час окупації Гостомеля у березні 2022 року росгвардієць спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько 100 осіб.

Їх тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах. У найменшій, площею 6 кв м, перебувало 15 осіб, у найбільшій - 30 і більше. Серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені.

Окупанти не надавали їм ні медичної допомоги, ні достатнього харчування. Спати доводилося, сидячи на підлозі. Більшість з утримуваних постійно знаходилась із зав’язаними очима.

Температура цих приміщень була максимально несприятлива для перебування. Крім того, були відсутні вентиляція, світло та вбиральні.

Українців били, катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл.

Окупанти намагались отримати від них інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні Сили України та учасників АТО/ООС.

Потерпілі зазнали сильних фізичних та психологічних травм.

Воєнні злочини росіян у Гостомелі