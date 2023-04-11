Гостомель і Васильків: Павлюк розповів, як росіяни намагалися висадити десант під Києвом

На початку повномасштабного вторгнення російським війська вдалося взяти під контроль аеродром у Гостомелі. Ворог націлився й на захоплення об'єкта й у Василькові, але його спроба провалилася.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Підрозділи 45 бригади спеціального призначення ПДВ Росії 24 лютого 2022 року справді здійснили захоплення аеродрому Гостомель силами до загону спецпризначення - це приблизно 300 осіб", - сказав Павлюк.

Однак, за його словами, підрозділам Сил оборони спільно з підрозділами спеціального призначення та тактичною групою Нацгвардії після запеклих боїв на 21:00 вдалося відновити контроль над об'єктом і витіснити звідти противника.

"Поки тривав бій за аеродром, головні десантні сили росіян з бронетехнікою намагалися приземлитися на транспортних літаках Іл-76", - згадує Павлюк.

Він зазначив, що один з них наші Сили оборони збили та не дали можливості іншим літакам здійснити посадку.

"Але 25 лютого противник силами до 20 вертольотів і близько 250 військовослужбовців завдав удару по аеродрому та в результаті бойових дій повернув його під свій контроль. Ворог наростив угруповання ПДВ з метою подальшого їх застосування в якості тактичних десантів в Києві для захоплення урядового кварталу", - розповів Павлюк.

При цьому противник силами двох Іл-76 та гелікоптерами 25 лютого здійснив перекидання десанту вже до 1000 осіб на аеродром Гостомель.

"Після приземлення особовий склад противника гелікоптерами переміщався в район Бучанського парку, Бородянки, Королівки, Пирогово, Охотовки, Софіївської Борщагівки та Леонівки...Висадка також планувалась у Василькові, але спроба захоплення не вдалася. Після бою 25 лютого підрозділи ЗСУ у районі Василькова знищили літак Іл-76МД з десантом, а також два вертольоти та десант, який здійснив висадку", - додає генерал-лейтенант.

Нагадаємо, також перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, яким був план Росії з захоплення Києва.

Детальніше про те, як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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