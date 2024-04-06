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За катування цивільних у Гостомелі судитимуть офіцера Росгвардії

Субота 06 квітня 2024 07:29
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За катування цивільних у Гостомелі судитимуть офіцера Росгвардії Ілюстративне фото: Аеродром у Гостомелі після боїв з окупантами у 2022 році (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

До суду скеровано обвинувальний акт проти заступника командира по роботі з особовим складом мобільного загону особливого призначення "Ратибор" управління Росгвардії по Красноярському краю, який катував цивільних під час окупації Гостомеля Київської області у березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Окупанта обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК).

Під час окупації Гостомеля у березні 2022 року росгвардієць спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько 100 осіб.

Їх тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах. У найменшій, площею 6 кв м, перебувало 15 осіб, у найбільшій - 30 і більше. Серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені.

Окупанти не надавали їм ні медичної допомоги, ні достатнього харчування. Спати доводилося, сидячи на підлозі. Більшість з утримуваних постійно знаходилась із зав’язаними очима.

Температура цих приміщень була максимально несприятлива для перебування. Крім того, були відсутні вентиляція, світло та вбиральні.

Українців били, катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл.

Окупанти намагались отримати від них інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні Сили України та учасників АТО/ООС.

Потерпілі зазнали сильних фізичних та психологічних травм.

Воєнні злочини росіян у Гостомелі

У вересні минулого року стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини проводить розслідування можливого воєнного злочину російських окупантів, від якого постраждав німець у Гостомелі.

Через три місяці повідомлялося, що Німеччина встановила російських військових, причетних до обстрілу Гостомеля.

У березні 2024 року українські правоохоронці ідентифікували російського офіцера, який причетний до вбивства цивільних у Гостомелі.

Перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів про бої за аеродром у Гостомелі.

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