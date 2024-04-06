За пытки гражданских в Гостомеле будут судить офицера Росгвардии

В суд направлен обвинительный акт против заместителя командира по работе с личным составом мобильного отряда особого назначения "Ратибор" управления Росгвардии по Красноярскому краю, который пытал гражданских во время оккупации Гостомеля Киевской области в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Оккупанта обвиняют в нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК).

Во время оккупации Гостомеля в марте 2022 г. росгвардеец вместе с подчиненными удерживали на территории авиационного предприятия около 100 человек.

Их держали в трех неработающих морозильных камерах. В самой маленькой, площадью 6 кв м, находилось 15 человек, в самой большой – 30 и более. Среди удерживаемых были как гражданские, так и военнопленные.

Оккупанты не предоставляли им ни медицинской помощи, ни достаточного питания. Спать приходилось, сидя на полу. Большинство удерживаемых постоянно находились с завязанными глазами.

Температура этих помещений была очень неблагоприятна для пребывания. Кроме того, отсутствовали вентиляция, свет и туалеты.

Украинцев избивали, пытали электрическим током, лишали воздух, надев на голову полиэтиленовый пакет, и имитировали расстрел.

Оккупанты пытались получить от них информацию о военно-политическом руководстве Украины, Вооруженных силах Украины и участниках АТО/ООС.

Пострадавшие получили сильные физические и психологические травмы.

Военные преступления россиян в Гостомеле