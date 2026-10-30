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Пытки и взятки: в Черновицком ТЦК задержали руководителя и его подчиненных

14:10 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Пытки и взятки: в Черновицком ТЦК задержали руководителя и его подчиненных Фото: в Черновицком ТЦК задержали руководителя и подчиненных за пытки и коррупцию (ДБР)
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Сотрудники ДБР задержали руководителя отдела Черновицкого ТЦК и четырех его подчиненных, подозреваемых в пытках, похищении мужчин и взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.

Сотрудники ГБР при содействии руководства Генштаба ВСУ провели спецоперацию, в ходе которой задержали пятерых фигурантов.

Согласно данным следствия, начальник отдела Черновицкого районного ТЦК вместе с подчиненными организовал схему по незаконному задержанию мужчин, которых силой заставляли соглашаться на мобилизацию, а также требовал взятки.

Правоохранители задокументировали один эпизод похищения, четыре эпизода пыток и извлечение неправомерной выгоды.

Резонансные эпизоды издевательств

Следователи зафиксировали ряд жестких случаев в городе Кицмань. В частности, в начале февраля 2026 во время задержания военнообязанного применили травматическое оружие, ранив ему ногу.

Пострадавшего доставили в ТЦК, где не предоставили медицинскую помощь и заставляли самостоятельно вынимать пулю из раны.

Другой случай произошел 30 сентября 2026 года, когда из-за личного конфликта был похищен ветеран войны, который с начала полномасштабного вторжения защищал Киев, Ирпень и Бахмут. Мужчину подстерегли у пешеходного перехода и силой затащили в автомобиль.

Злоумышленники уже получили подозрение

Фигуранты также требовали и получили 5,5 тыс. евро от военнообязанного за его освобождение после задержания.

Пытки и взятки: в Черновицком ТЦК задержали руководителя и его подчиненныхПытки и взятки: в Черновицком ТЦК задержали руководителя и его подчиненныхПытки и взятки: в Черновицком ТЦК задержали руководителя и его подчиненныхПытки и взятки: в Черновицком ТЦК задержали руководителя и его подчиненныхПытки и взятки: в Черновицком ТЦК задержали руководителя и его подчиненныхПытки и взятки: в Черновицком ТЦК задержали руководителя и его подчиненных

Всем пяти задержанным объявили подозрения в незаконном лишении свободы или похищении человека по предварительному сговору, получении взятки и пытках, совершенных представителем государства.

Досудебное расследование продолжается, самая суровая санкция инкриминируемых статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, представитель Главного управления коммуникаций ВСУ майор Дмитрий Лиховой заявил, что в ВСУ усиливают контроль за работой военно-врачебных комиссий.

Он пояснил, что целью новшеств является повышение качества медосмотров и невозможность мобилизации непригодных граждан.

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