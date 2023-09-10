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Катування російських силовиків щодо українців є частиною політики Кремля, - ООН

Фото: Катування російських силовиків щодо українців є частиною політики Кремля (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Тортури, що застосовуються російськими офіцерами щодо українських цивільних осіб і військовополонених на окупованих територіях, досягли такого рівня, що явно є систематичною, схвалюваною державою політикою.

Про це заявила спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джілл Едвардс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За її словами, свідки розповідали достовірні історії, які підтверджують постійну практику застосування тортур, включно зі зґвалтуванням і побиттям, у різних місцях утримання під російською окупацією та серед українських солдатів, які потрапили в полон до російських військ. 

"Це не випадковість, не аномальна поведінка. Це організовано як частина державної політики із залякування і покарання з метою отримання інформації та зізнань", - заявила Едвардс. 

Вона заявила, що відсутність реакції з боку Кремля на численні випадки насильства над затриманими та полоненими рівносильна мовчазному схваленню тортур.

"Російська влада досі не надіслала директиву своїм солдатам і військовому командуванню, яка б інформувала їх про те, що тортури і подібні види затримань і допитів неприпустимі. Вони заперечують, що роблять це, але покажіть мені військову директиву, що забороняє тортури", - додала спецдоповідач ООН.

ООН відкидає геноцид українців

Нещодавно голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Месе заявив, що організація все ще не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид.

За його словами, комісія не має достатніх доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

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