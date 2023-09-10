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Пытки российских силовиков в отношении украинцев является частью политики Кремля, - ООН

Фото: Пытки российских силовиков в отношении украинцев является частью политики Кремля (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пытки, применяемые российскими офицерами в отношении украинских гражданских лиц и военнопленных на оккупированных территориях, достигли такого уровня, что явно являются систематической, одобряемой государством политикой.

Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По ее словам, свидетели рассказывали достоверные истории, которые подтверждают постоянную практику применения пыток, включая изнасилования и избиения, в различных местах содержания под российской оккупацией и среди украинских солдат, попавших в плен к российским войскам. 

"Это не случайность, не аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию и наказанию с целью получения информации и признаний", - заявила Эдвардс. 

Она заявила, что отсутствие реакции со стороны Кремля на многочисленные случаи насилия над задержанными и пленными равносильно молчаливому одобрению пыток.

"Российские власти до сих пор не направили директиву своим солдатам и военному командованию, информирующую их о том, что пытки и подобные виды задержаний и допросов недопустимы. Они отрицают, что делают это, но покажите мне военную директиву, запрещающую пытки", - добавила спецдокладчик ООН. 

ООН отвергает геноцид украинцев 

Недавно глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе заявил, что организация все еще не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.

По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.

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