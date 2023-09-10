Пытки российских силовиков в отношении украинцев является частью политики Кремля, - ООН

По ее словам, свидетели рассказывали достоверные истории, которые подтверждают постоянную практику применения пыток, включая изнасилования и избиения, в различных местах содержания под российской оккупацией и среди украинских солдат, попавших в плен к российским войскам.

"Это не случайность, не аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию и наказанию с целью получения информации и признаний", - заявила Эдвардс.

Она заявила, что отсутствие реакции со стороны Кремля на многочисленные случаи насилия над задержанными и пленными равносильно молчаливому одобрению пыток.

"Российские власти до сих пор не направили директиву своим солдатам и военному командованию, информирующую их о том, что пытки и подобные виды задержаний и допросов недопустимы. Они отрицают, что делают это, но покажите мне военную директиву, запрещающую пытки", - добавила спецдокладчик ООН.

ООН отвергает геноцид украинцев

Недавно глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе заявил, что организация все еще не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.

По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.