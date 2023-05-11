Катували жителя Київської області: двоє офіцерів РФ отримали підозри

Двом офіцерам російської армії, які катували жителя Київської області, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом офіцерам Збройних сил РФ за фактами жорстокого поводження з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, у березні 2022 року, перебуваючи в окупованому селі Богданівка Броварського району, підозрювані побачили в лісосмузі місцевого мешканця. Щоб затримати чоловіка, вони вистрілили йому в ногу та на броньованій машині привезли до місця своєї дислокації.
Там потерпілого утримували впродовж п'яти днів зі зв’язаними за спиною руками, морили голодом і не давали води. Окупанти не надали йому медичну допомогу після поранення, щоб він страждав від загноєння рани.
Підозрювані неодноразово допитували полоненого про співпрацю з ЗСУ та розташування українських позицій. На виконання їх наказів, підлеглі військовослужбовці РФ били по руці чоловіка прикладом автомата, а потім порізали її ножем. Вони його душили, принижували й ображали.
Заступник командира особисто здійснив один постріл в палець лівої руки потерпілого з травматичної зброї. Після цього командир бригади віддав наказ вбити потерпілого.
Однак, російські солдати розуміючи, що чоловік помре через втрату крові від отриманих поранень, залишили його зі зв’язаними руками в приміщенні, де здійснювали допит. Через деякий час потерпілому вдалося втекти.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що співробітник російської ФСБ під час окупації Херсонської області наказував затримувати та катувати мирних жителів. Йому оголосили підозру.
Також раніше ми писали, що Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно російського військового, який застрелив жительку Ізюму.
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