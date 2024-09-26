Катували іноземця. У Києві знешкодили банду рекетирів, яку очолював росіянин

За інформацією СБУ, у столиці було затримано чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за різні злочини, у тому числі розбій, наркоторгівлю та незаконне зберігання зброї.

Фото: у Києві затримали банду злочинців (t.me/SBUkr)

Як з'ясувалося, банду очолив росіянин, який раніше сидів п'ять років у в'язниці за участь у терористичному угрупуванні "Схід", яке воювало проти сил АТО.

Після того, як зловмисники вийшли на волю, вони об'єдналися у банду. Вони намагалися відслідковувати успішних підприємців та фрілансерів та вимагали у них гроші. Якщо їхні жертви відмовлялися платити - тоді злочинці жорстоко катували їх.

"Задокументовано як фігуранти прямо посеред вулиці викрали турецького IT-фахівця, який мав посвідку на проживання в Україні", - уточнили в СБУ.

У поліції розповіли, що лідер банди був знайомий із громадянином Туреччини та знав про наявність у нього значної суми коштів.

Для того, щоб реалізувати злочинний план, фігуранти переодяглися у форму одного з правоохоронних підрозділів та напали на чоловіка біля його будинку. На мікроавтобусі його відвезли до гаража, де за допомогою тортур вимагали передати їм 100 тисяч доларів. В результаті цього члени банди отримали частину готівки та кошти з криптогаманця.

Правоохоронці затримали злочинців у той момент, коли вони везли турка у багажнику свого автомобіля до лісу.

Злочинцям уже повідомили про підозру у вимаганні, незаконному позбавленні волі або викраденні людини та тортурах.

Зловмисників уже заарештували без права внесення застави, їм загрожує від 12 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.