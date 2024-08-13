Тероризували мешканців прифронтової Донецької області: СБУ нейтралізувала злочинну групу

Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке намагалося тримати в страху мешканців Донеччини. У результаті спецоперації затримано лідера банди – кримінальника-рецидивіста.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на пресслужбу СБУ в Telegram .

"За наявними даними, бандити тероризували жителів прифронтових міст, де обкладали "даниною" підприємців та організовували розбійні напади", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, таким чином вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і намагались посилити свій вплив на криміногенну ситуацію.

"Задокументовано як фігурант намагався "вибити" з власника приватного медзакладу пів мільйона доларів", - інформують в СБУ.

Готував вбивство після отримання грошей

Згідно з матеріалами справи, у разі одержання всієї суми від потерпілого, зловмисник планував його вбити, а тіло закопати у лісосмузі за містом. Для реалізації злочину фігурант залучив двох учасників банди.

Щоб підготувати розбійний напад на підприємця, зловмисники тривалий час слідкували за ним: вивчали розпорядок дня, маршрути пересування та коло близьких знайомих. Учасники банди мали викрасти потерпілого і в багажнику авто вивезти за місто, де йому підготували "могилу".

"Співробітники Служби безпеки затримали лідера та учасників банди під час спроби викрадення потерпілого біля його помешкання", - повідомляють правоохоронці.

Обшуки та підозра

Як зазначили в Службі безпеки, при обшуках у затриманих вилучено:

гранати Ф-1 та РГД-5, автомат Калашникова, пістолет Макарова;

балаклави, лопату, рукавиці, скотч та стяжки, які фігуранти підготували для вчинення розбійного нападу та вбивства;

мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Наразі лідеру банди повідомлено про за розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Фігурантам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.