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Пытали иностранца. В Киеве обезвредили банду рэкетиров, которую возглавлял россиянин

Фото: в Киеве разоблачили банду рэкетиров (t.me/SBUkr)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители разоблачили и обезвредили банду рэкетиров в Киеве. Преступники похитили и пытали гражданина Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины и пресс-службу Главного управления Нацполиции в Киеве.

По информации СБУ, в столице были задержаны четверо бандитов-рецидивистов, которые ранее отбывали наказание за различные преступления, в том числе разбой, наркоторговлю и незаконное хранения оружия. 

 

Фото: в Киеве задержали банду преступников (kyiv.npu.gov.ua)

Как выяснилось, банду возглавил россиянин, который ранее сидел пять лет в тюрьме за участие в террористической группировке "Восток", которая воевала против сил АТО. 

После того, как злоумышленники вышли на свободу, они объединились в банду. Они пытались отслеживать успешных предпринимателей и фрилансеров и требовали у них деньги. Если их жертвы отказывались платить - тогда преступники жестоко пытали их. 

"Задокументировано как фигуранты прямо посреди улицы похитили турецкого IT-специалиста, который имел вид на жительство в Украине", - уточнили в СБУ. 

В полиции рассказали, что лидер банды был знаком с гражданином Турции и знал о наличии у него значительной суммы средств. 

Для того, чтобы реализовать преступный план, фигуранты переоделись в форму одного из правоохранительных подразделений и напали на мужчину возле его дома. На микроавтобусе его отвезли в гараж, где при помощи пыток требовали передать им 100 тысяч долларов. В результате этого члены банды получили часть налички и средства с криптокошелька. 

Правоохранители задержали преступников в тот момент, когда они везли турка в багажнике своего автомобиля в лес. 

Преступникам уже сообщили о подозрении в вымогательстве, незаконном лишении свободы или похищении человека и пытках. 

Злоумышленников уже арестовали без права внесения залога, им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители разоблачили банду, которая облагала "данью" предпринимателей на Донбассе.

Теперь злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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