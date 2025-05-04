Трамп розлютив католиків мемом в образі Папи: Венсу довелось стати на захист

Президент США Дональд Трамп днями опублікував у соцмережі згенероване штучним інтелектом фото в образі Папи Римського. Це викликало хвилю критики з боку католиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Трамп поширив у соцмережі Truth Social згенероване штучним інтелектом зображення, де він постає в образі Папи Римського. Це фото також опублікували на офіційному акаунту Білого дому в X (Twitter).



Фото: Трамп опублікував фото в образі Папи (скриншот truthsocial.com/@realDonaldTrump)



Організація, що представляє єпископів Нью-Йорка, заявила, що не бачить "нічого смішного" у зображенні, яке поширили офіційні сторінки Трампа та Білого дому в соцмережах.

"У цьому зображенні немає нічого розумного чи смішного, пане президенте. Ми щойно поховали нашого улюбленого Папу Франциска, і кардинали ось-ось розпочнуть урочистий конклав, щоб обрати нового наступника Святого Петра. Не насміхайтеся з нас", - йдеться у дописі католицької конференції штату Нью-Йорк.

Єпископ Сполученої єпархії Спрінґфілда у штаті Іллінойс Томас Джон Папроцький жорстко розкритикував Трампа за його публікацію.

"Це завдає глибокої образи католикам, особливо в цей священний період, коли ми ще оплакуємо смерть Папи Франциска та звертаємося в молитві до Святого Духа за провід під час обрання нашого нового понтифіка. Він має вибачитися", - зазначив він.

Колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці заявив, що зображення Трампа "ображає вірян, інституції та демонструє, що лідеру світових правих подобається грати роль клоуна".

Венс відповів критикам

Віцепрезидент США Джей Ді Венс став на захист американського президента Дональда Трампа. Венс в X (Twitter) написав пост у відповідь на запитання редактора The Bulwark Білла Крістола про те, чи "Венс не має нічого проти такої неповаги та глузування над святим отцем".

"Як правило, я не маю нічого проти того, щоб люди жартували, але не можу терпіти, коли люди починають дурні війни, в яких гинуть тисячі моїх співвітчизників", - написав він.