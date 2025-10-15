Катерина Кузнєцова показала стильний total look: як носити головний колір 2025 року

Який "лук" вибрала акторка

Головною особливістю цього образу є його монохромність. Катерина обрала для себе тотал-лук в одному глибокому, насиченому кольорі - вишуканому темно-коричневому. Цей прийом створює візуально цілісний та елегантний силует, що є ознакою високого стилю.

Пальто-оверсайз

Актриса одягнена в довге вовняне пальто вільного крою. Пальто має чітку лінію плеча, широкі лацкани та двобортну застібку, що додає образу структурованості та відсилає до класичного чоловічого крою.

Об'ємний силует пальта (оверсайз) є одним із ключових трендів останніх сезонів.

Гольф-водолазка

Високий комір гольфу підкреслює шию і додає образу затишку і тепла, що особливо актуально восени та взимку.

Широкі штани палаццо

Штани вільного крою з високою посадкою візуально подовжують ноги та надають образу розслабленості, але водночас мають дуже дорогий вигляд.

Катя Кузнєцова показала стильний лук (скриншот)

Аксесуари

Лук доповнений мінімалістичними золотими прикрасами - сережками-кільцями та довгою витонченою підвіскою на тонкому ланцюжку. Підвіска з невеликим кулоном створює вертикальну лінію, яка також візуально подовжує силует.

Окуляри

Сонцезахисні окуляри в трендовій оправі кольору "черепахового панцира" надають образу ретро-шику та інтелектуальності.

Взуття

На ногах акторки - масивні черевики темно-коричневого кольору, які забезпечують комфорт і завершують монохромний вигляд.

Актриса обрала монохромний лук (скриншот)

Чому коричневий колір - тренд 2025

Катерина Кузнєцова продемонструвала, як глибокий коричневий колір має ефектний вигляд у монохромному виконанні.

Дійсно, різні відтінки коричневого і бургунді вже кілька років поспіль залишаються одними з найважливіших кольорових трендів, і їхня популярність прогнозується і на 2025 рік.

Ця палітра вважається новою "чорною" - вона універсальна, легко комбінується, має благородний і дорогий вигляд, ідеально вписується в концепцію "тихої розкоші".

Актриса Кузнєцова задає тренди (скриншот)

Стиль

Стиль цього образу можна визначити як мінімалізм з елементами оверсайз і тихої розкоші.

Мінімалізм: чіткі лінії, відсутність зайвого декору, домінування одного кольору, акцент на якості тканин і крою.

Оверсайз: використання об'ємного пальта і широких штанів, що створює розслаблений, але структурований вигляд.

Тиха розкіш: образ має дуже дорогий вигляд, але без помітних логотипів. Акцент зроблено на ідеальній посадці, якісних матеріалах (вовна, кашемір, м'який трикотаж) і вічній класиці крою.