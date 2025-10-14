ua en ru
Два образи Тіни Кароль: блогер дізнався вартість вбрання співачки для сцени і життя

Вівторок 14 жовтня 2025 15:07
Два образи Тіни Кароль: блогер дізнався вартість вбрання співачки для сцени і життя Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Собкова

У новому відео популярний блогер Ніколас Карма показав одразу два луки Тіни Кароль: повсякденний у спортивному стилі та сценічний - елегантний і витончений. Зірка детально розповіла, що саме вона обрала для кожного образу і навіть назвала точну вартість речей.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на новий пост Карми в Instagram.

Скільки коштує повсякденний "лук" Тіни Кароль

Ніколас Карма продемонстрував в одному відео два різні образи артистки. Перше інтерв'ю було записано 2023 року. Тоді популярність блогера тільки набирала обертів.

"Ще рік тому працював кур'єром, а зараз спілкуюся з Тіною Кароль", - наголосив блогер.

Для повсякденного образу співачка обрала досить простий образ у спортивному стилі: лонгслів, лосини, кросівки з високими шкарпетками, коротку олімпійку і місткий рюкзак.

"Це OYSHO, лосини - 1000 гривень. Кросівки Adidas - до 3000 гривень. Лонгслів - також до 1000 гривень. Рюкзак, з ним подорожую завжди, - приблизно 200 євро", - зазначила артистка.

Два образи Тіни Кароль: блогер дізнався вартість вбрання співачки для сцени і життя

Лук Тіни Кароль у повсякденному житті (скриншот)

Скільки коштує сценічне вбрання Кароль

А вже за рік блогер дізнався вартість сценічного образу співачки. Під час її концерту Карма з'явився на сцені з розкішним букетом квітів і поставив своє фірмове запитання: "Скільки коштує ваш лук?".

Цього разу Кароль була в білому корсеті та довгій чорній спідниці.

Два образи Тіни Кароль: блогер дізнався вартість вбрання співачки для сцени і життяСпівачка на концерті 2024 року (фото: instagram.com/tina_karol)

"Корсет, він насправді дуже зручний, тому що я коли співаю, а я співаю ребрами. І коли занадто тісний корсет, це найжахливіше, що може трапитися з виконавцями. Здається, 7500 грн він, але мені його подарували", - зазначила Кароль.

Далі Тіна розповіла про вартість спідниці та взуття.

"Сама прийшла до кравця і сказала, що хочу таку, десь приблизно 3000 грн. Це сценічне моє взуття, близько 5200 грн", - розсекретила співачка.

