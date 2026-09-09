Катер "Мангуст", склади і база дронів: Сили оборони розгромили важливі об'єкти окупантів

Українські військові уразили російський патрульний катер "Мангуст", базу запуску безпілотників, ворожі засоби розвідки і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
Ураження об'єктів відбулося впродовж 8 вересня та в ніч проти 9 вересня. У Козачій бухті тимчасово окупованого Севастополя підрозділи Сил оборони уразили російський швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст".
Цей корабель призначений для патрулювання, охорони морських акваторій та боротьби з маломірними цілями. Довжина катера становить близько 20 метрів, максимальна швидкість сягає 50 вузлів (понад 90 км/год), а екіпаж нараховує до 6 осіб.
Крім того, на території окупованого півострова українські сили пошкодили антенний комплекс радіоелектронної розвідки в Оленівці та антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу у Вітіно.
У районі окупованого Донецька українські захисники завдали удару по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників ворога.
Також Сили оборони уразили ще кілька важливих об'єктів противника на сході країни:
Наразі остаточний ступінь завданих окупантам збитків уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Новоросійську зафіксували пожежу після серії вибухів у районі портової інфраструктури. Місцева влада визнала лише сам факт "відбиття атаки" дронів, але про наслідки не повідомляла.
Пізніше командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що українські сили завдали комплексного удару по військово-морській базі в Новоросійську. Під удар потрапили ракетоносії, палубний винищувач та гелікоптер російських окупантів.