Катер "Мангуст", склады и база дронов: Силы обороны разгромили важные объекты окупантов

Украинские военные поразили российский патрульный катер "Мангуст", базу запуска беспилотников, вражеские средства разведки и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
Поражение объектов произошло в течение 8 сентября и в ночь на 9 сентября. В Казачьей бухте временно оккупированного Севастополя подразделения Сил обороны поразили российский скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".
Этот корабль предназначен для патрулирования, защиты морских акваторий и борьбы с маломерными целями. Длина катера составляет около 20 метров, максимальная скорость достигает 50 узлов (свыше 90 км/ч), а экипаж насчитывает до 6 человек.
Кроме того, на территории оккупированного полуострова украинские силы повредили антенный комплекс радиоэлектронной разведки в Оленевке и антенну в радиопрозрачном куполе отдельного командно-измерительного комплекса в Витино.
В районе оккупированного Донецка украинские защитники нанесли удар по месту хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников врага.
Силы обороны поразили еще несколько важных объектов противника на востоке страны.
В настоящее время окончательная степень нанесенного оккупантам ущерба уточняется.
Напомним, сегодня ночью в Новороссийске зафиксирован пожар после серии взрывов в районе портовой инфраструктуры. Местные власти признали лишь сам факт "отражения атаки" дронов, но о последствиях не сообщали.
Позже командующий Сил специальных операций ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, что украинские силы нанесли комплексный удар по военно-морской базе в Новороссийске. Под удар попали ракетоносители, палубный истребитель и вертолет российских оккупантов.