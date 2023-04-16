Катер КНДР пересек границу Южной Кореи, по нему открыли предупредительный огонь
Пограничный патруль Южной Кореи открыл предупредительный огонь по северокорейскому катеру, пересекшему морскую границу страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что пограничники произвели предупредительные выстрелы и транслировали предупреждения, пытаясь вынудить северокорейский патрульный катер покинуть территориальные воды страны.
"Наши военные сохраняют решительную боевую позицию, отслеживая передвижения противника в рамках подготовки к потенциальным провокациям в отношении нарушений морской границы северокорейскими патрульными катерами", - говорится в заявлении комитета начальников штабов.
Ранее мы писали, что Южная Корея достигла соглашения о предоставлении Соединенным Штатам 500 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии.
Также напомним, что "слитые" в сеть документы свидетельствовали, что США "могли прослушивать" высокопоставленных чиновников из Южной Кореи, среди которых шли дискуссии о военной помощи Украине.
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