Не только катер. "Байрактар" на Змеином уничтожил два российских ЗРК "Тор"

В районе острова Змеиный ударный беспилотник "Байрактар" уничтожил не только российский катер. А и два зенитно-ракетных комплекса "Тор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военно-морских сил ВСУ.

Отметим, проект 11770 "Серна" - это серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне. Они предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники. Также применяется для высадки десанта.

"В районе украинского острова Змеиный ударным беспилотным комплексом национального флота Bayraktar TB2 был поражен десантный катер россиян проекта 11770 "Серна" и два зенитных ракетных комплекса "Тор", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины показали работу "Байрактара" по еще одному российскому военному катеру.

До этого 2 мая с помощью беспилотника были уничтожены два российских катера типа "Раптор", а на следующий день накрыли командный пункт и боекомплект оккупантов на острове Змеиный.

Украинское издание Defense Express писало, что после этих ударов на острове остается много погибших и раненых, поэтому готовилась эвакуация.

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