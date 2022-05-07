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Не тільки катер. "Байрактар" на Зміїному знищив два російських ЗРК "Тор"

Фото: російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" (comp-pro ru)
Автор: Ілона Свиридова

В районі острова Зміїний ударний безпілотник "Байрактар" знищив не тільки російський катер. А і два зенітно-ракетних комплекси "Тор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

"В районі українського острова Зміїний ударним безпілотним комплексом національного флоту Bayraktar TB2 був вражений десантний катер росіян проекту 11770 "Серн " і два зенітних ракетних комплекси "Тор", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, проект 11770 "Серна" - це серія російських швидкісних десантних катерів на повітряному каверні. Вони призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки. Також застосовується для висадки десанту.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України показали роботу "Байрактара" по ще одному російському військовому катеру.

До цього 2 травня за допомогою безпілотника були знищені два російських катери типу "Раптор", а наступного дня накрили командний пункт і боєкомплект окупантів на острові Зміїний.

Українське видання Defense Express писало, що після цих ударів на острові залишається багато загиблих і поранених, тому готувалася евакуація.

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