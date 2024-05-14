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Категорично заборонено. Що не можна робити, якщо зупиняє поліція

Україна, Вівторок 14 травня 2024 05:21
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Категорично заборонено. Що не можна робити, якщо зупиняє поліція Фото: Зупинка автомобіля поліцією (t.me/UA_National_Police)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Дмитро Зал

Поліція може зупиняти автомобіль з різних причин. Якщо воій порушив правила чи спровокував ДТП, коли автомобіль має несправність, або ж якщо є інформація про причетність водія або пасажирів до скоєння злочину.

Є й інші причини, чому зупиняє поліція. Наприклад, під час воєнного стану це можуть робити для перевірки документів.

Як себе поводити і що категорично не можна робити, якщо вас зупинили працівники правоохоронних органів, в коментарі РБК-Україна розповідає юрист практики цивільного та господарського права ЮК "Приходько та партнери" Дмитро Зал.

Як поводитись, коли зупинила поліція: алгоритм дій

Всі водії мають право знати конкретну причину та підставу для зупинення його транспортного засобу працівником поліції.

Дмитро Зал дає декілька порад, як саме потрібно себе поводити та що робити категорично заборонено, коли вас зупинила поліція.

  • Незалежно від ситуації, зберігайте спокій та будьте ввічливим, дайте поліцейському зрозуміти, що ви знаєте свої права;
  • Ні в якому разі не намагайтеся уникнути зупинки або втекти від поліції. Це може призвести до серйозних правопорушень і загострення ситуації;
  • Попросіть поліцейських представитись та надати свої посвідчення для ознайомлення;
  • Запитайте працівника поліції про підстави зупинки;
  • Фіксуйте комунікацію з поліцейськими. Найкращим методом фіксації буде відеозйомка на телефон;
  • Якщо ви вважаєте дії поліцейського незаконними – не потрібно вступати у конфлікт.

"Найкращим способом захисту ваших прав буде фіксація такого правопорушення портативними засобами, залучення свідків та у випадку, якщо вас зупинили неправомірно – залишення скарги щодо дій поліцейського на гарячу лінію "102". А у подальшому – оскарження дій працівника поліції в адміністративному або судовому порядку", – радить юрист компанії "Приходько та партнери".

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