Категорически запрещено. Что нельзя делать, если останавливает полиция
Полиция может останавливать автомобиль по разным причинам. Если он нарушил правила или спровоцировал ДТП, когда автомобиль имеет неисправность, или если есть информация о причастности водителя или пассажиров к совершению преступления.
Есть и другие причины, по которым останавливает полиция. К примеру, во время военного положения это могут делать для проверки документов.
Как себя вести и что категорически нельзя делать, если вас остановили сотрудники правоохранительных органов, в комментарии РБК-Украина рассказывает юрист практики гражданского и хозяйственного права ЮК "Приходько и партнеры" Дмитрий Зал.
Как вести себя, когда полиция остановила: алгоритм действий
Все водители имеют право знать конкретную причину и основание для остановки его транспортного средства сотрудником полиции.
Дмитрий Зал дает несколько советов, как нужно себя вести и что делать категорически запрещено, когда вас остановила полиция.
- Независимо от ситуации, сохраняйте спокойствие и будьте вежливыми, дайте полицейскому понять, что вы знаете свои права;
- Ни в коем случае не пытайтесь избежать остановки или сбежать от полиции. Это может привести к серьезным правонарушениям и обострению ситуации;
- Попросите полицейских представиться и предоставить удостоверения для ознакомления;
- Спросите сотрудника полиции об основаниях остановки;
- Фиксируйте коммуникацию с полицейскими. Лучшим способом фиксации будет видеосъемка на телефон;
- Если вы считаете действия полицейского незаконными – не нужно вступать в конфликт.
"Лучшим способом защиты ваших прав будет фиксация такого правонарушения портативными средствами, привлечение свидетелей и в случае, если вас остановили неправомерно – оставление жалобы о действиях полицейского на горячую линию "102". А в дальнейшем – обжалование действий сотрудника полиции в административном или судебном порядке", – советует юрист компании "Приходько и партнеры".
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