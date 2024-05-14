Категорически запрещено. Что нельзя делать, если останавливает полиция

Полиция может останавливать автомобиль по разным причинам. Если он нарушил правила или спровоцировал ДТП, когда автомобиль имеет неисправность, или если есть информация о причастности водителя или пассажиров к совершению преступления.

Есть и другие причины, по которым останавливает полиция. К примеру, во время военного положения это могут делать для проверки документов. Как себя вести и что категорически нельзя делать, если вас остановили сотрудники правоохранительных органов, в комментарии РБК-Украина рассказывает юрист практики гражданского и хозяйственного права ЮК "Приходько и партнеры" Дмитрий Зал.

Как вести себя, когда полиция остановила: алгоритм действий Все водители имеют право знать конкретную причину и основание для остановки его транспортного средства сотрудником полиции. Дмитрий Зал дает несколько советов, как нужно себя вести и что делать категорически запрещено, когда вас остановила полиция. Независимо от ситуации, сохраняйте спокойствие и будьте вежливыми, дайте полицейскому понять, что вы знаете свои права;

Ни в коем случае не пытайтесь избежать остановки или сбежать от полиции. Это может привести к серьезным правонарушениям и обострению ситуации;

Попросите полицейских представиться и предоставить удостоверения для ознакомления;

Спросите сотрудника полиции об основаниях остановки;

Фиксируйте коммуникацию с полицейскими. Лучшим способом фиксации будет видеосъемка на телефон;

Если вы считаете действия полицейского незаконными – не нужно вступать в конфликт. "Лучшим способом защиты ваших прав будет фиксация такого правонарушения портативными средствами, привлечение свидетелей и в случае, если вас остановили неправомерно – оставление жалобы о действиях полицейского на горячую линию "102". А в дальнейшем – обжалование действий сотрудника полиции в административном или судебном порядке", – советует юрист компании "Приходько и партнеры".