Катастрофы нет: Гетманцев о курсе 40 гривен/доллар и инфляции за 30%

"Это новая реальность, и мы здесь не должны быть шокированы. Если инфляционный процесс будет идти так, как идет, ничего катастрофического в этом нет. Да, это проблема, ситуация тяжелая, но никакой катастрофы в этом нет", - сказал он.

Гетманцев отметил, что высокая инфляция наблюдается в некоторых других странах. "Посмотрите, что происходит в мире: Турция - инфляция 80%, мирная Молдова - более 33%, Эстония - инфляция выше, чем у нас, Латвия и Литва - инфляция такая как у нас, Польша - впервые с 1996 года инфляция более 15%, Чехия - 17,5%", - сказал он.

Депутат считает, что это общемировой тренд, вызванный, пандемией, мягкой фискальной политикой, раздуванием дефицитов бюджетов зарубежных стран, а также войной. "Потому что война в Украине и пандемия - это повышение цен на продовольственные товары и энергоносители, а они являются триггером этой мировой инфляции", - добавил он.

Гетманцев напомнил, что оккупированная территория давала 20% ВВП Украины. "У нас люди гибнут каждый день, а Нацбанку удается удержать инфляцию 22,2%. Это действительно умеренный уровень инфляции с учетом войны", - сказал депутат.

Он привел в пример конфликт в Югославии, когда инфляция была 9000% в первый год, а затем ситуация развивалась катастрофически. "Вы вспомните даже ситуацию в Украине в 1990-х годах, кризис, эти купоны-карбованцы, процент инфляции был бешеным. А то была мирная страна. Теперь самая жесткая война с 1945 года в Европе с большой и мощной страной, и инфляция через полгода - 22,2%", - отметил он.

"Конечно, определенное влияние имели зафиксированные тарифы на газ, тепло и электроэнергию для населения, сниженные налоги на топливо, но главное, что была удержана относительная финансовая устойчивость в первые месяцы войны, в том числе в банковской, валютной сфере. Мне кажется, что это без преувеличения подвиг регулятора", - считает Гетманцев.