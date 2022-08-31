Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та інфляцію за 30%

"Це нова реальність, і ми тут не повинні бути шоковані. Якщо інфляційний процес буде йти так, як йде, нічого катастрофічного у цьому немає. Так, це проблема, ситуація важка, але жодної катастрофи у цьому немає", - сказав він.

Гетманцев зазначив, що висока інфляція спостерігається у деяких інших країнах. "Подивіться, що відбувається у світі: Туреччина - інфляція 80%, мирна Молдова - більше 33%, Естонія - інфляція вища, ніж у нас, Латвія та Литва - інфляція така як у нас, Польща - вперше з 1996 року інфляція більше 15%, Чехія - 17,5%", - сказав він.

Депутат вважає, що це загальносвітовий тренд, викликаний, пандемією, м'якою фіскальною політикою, роздмухуванням дефіцитів бюджетів іноземних країн, а також війною. "Бо війна в Україні та пандемія - це підвищення цін на продовольчі товари та енергоносії, а вони є тригером цієї світової інфляції", - додав він.

Гетманцев нагадав, що окупована територія давала 20% ВВП України. "У нас люди гинуть кожного дня, а Нацбанку вдається втримати інфляцію 22,2%. Це дійсно помірний рівень інфляції з врахуванням війни", - сказав депутат.

Він навів приклад конфлікту в Югославії, коли інфляція була 9000% у перший рік, а потім ситуація розвивалася катастрофічно. "Ви згадайте навіть ситуацію в Україні у 1990-х роках, криза, ці купони-карбованці, відсоток інфляції був шаленим. А то була мирна країна. Тепер найжорсткіша війна з 1945 року в Європі з великою та потужною країною, і інфляція через півроку - 22,2%", - зазначив він.

"Звичайно, певний вплив мали зафіксовані тарифи на газ, тепло та електроенергію для населення, знижені податки на пальне, але головне, що було втримано відносну фінансову стійкість у перші місяці війни, в тому числі у банківській, валютній сфері. Мені здається, що це без перебільшення подвиг регулятора", - вважає Гетманцев.