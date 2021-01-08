Катастрофы 737 MAX: Boeing выплатит 2,5 млрд долларов авиаперевозчикам и семьям погибших

Фото: самолет Boeing 737 MAX (wikipedia.org by Jeff Hitchcock)

Компания Boeing выплатит более 2,5 млрд долларов в рамках расследованияе двух смертельных катастроф 737 MAX. Компания выплатит возмещение авиаперевозчикам и компенсации семьям погибших.

Об этом пишет Reuters.

Так, Министерство юстиции США заявило, что 1,77 млрд долларов - это выплаты компенсаций клиентам авиакомпании Boeing 737 MAX.

Еще 500 млн долларов пойдут на компенсации родственникам жертв авиакатастроф с участием этих моделей самолета. Речь идет о погибших в авиакатастрофе в Индонезии и Эфиопии.

Напомним, самолеты Boeing 737 MAX были запрещены после катастроф лайнера Lion Air в Индонезии 29 октября 2018 года (189 жертв) и борта Ethiopian Airlines (157 жертв). Как стало известно, к крушениям привел сбой в работе системы улучшения характеристик маневрирования MCAS. Спустя некоторое время в Boeing признали это и обновили программное обеспечение.

РБК-Украина писало, что Европейский союз может разрешить полеты самолетов Boeing 737 MAX уже в начале 2021 года.