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ЕС может разрешить полеты Boeing 737 MAX в начале 2021 года

Брюссель, Суббота 21 ноября 2020 22:29
ЕС может разрешить полеты Boeing 737 MAX в начале 2021 года
Фото: самолет Boeing 737 MAX (wikipedia.org by Jeff Hitchcock)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз может разрешить полеты самолетов Boeing 737 MAX уже в начале 2021 года. Ожидается, что соответствующее разрешение будет выдано в январе.

Об этом заявил исполнительный директор Европейского агентства по авиационной безопасности Патрик Кай, передает Reuters.

"Вероятно, в нашем случае мы примем решения, позволяющие вернуть самолет в эксплуатацию, где-то в январе", - заявил Кай.

Отметим, на этой неделе глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон подписал распоряжение, которым разрешаются полеты лайнеров Boeing 737 MAX.

Самолеты этой серии были запрещены после катастроф лайнера Lion Air в Индонезии 29 октября 2018 года (189 жертв) и борта Ethiopian Airlines (157 жертв). Как стало известно, к крушениям привел сбой в работе системы улучшения характеристик маневрирования MCAS. Спустя некоторое время в Boeing признали это и обновили программное обеспечение.

В мае 2020 года стало известно, что Boeing постепенно восстанавливает производство модели 737 MAX. Оно останавливалось, поскольку авиакомпании отзывали заказы на данную модель.

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