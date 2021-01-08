Катастрофи 737 MAX: Boeing виплатить 2,5 млрд доларів авіаперевізникам і сім'ям загиблих

Фото: літак Boeing 737 MAX (wikipedia.org by Jeff Hitchcock)

Компанія Boeing виплатить більше 2,5 млрд доларів у рамках расследованияе двох смертельних катастроф 737 MAX. Компанія виплатить відшкодування авіаперевізникам і компенсації сім'ям загиблих.

Про це пише Reuters.

Так, Міністерство юстиції США заявило, що 1,77 млрд доларів - це виплати компенсацій клієнтам авіакомпанії Boeing 737 MAX.

Ще 500 млн доларів підуть на компенсації родичам жертв авіакатастроф за участю цих моделей літака. Мова йде про загиблих в авіакатастрофі в Індонезії та Ефіопії.

Нагадаємо, літаки Boeing 737 MAX були заборонені після катастрофи лайнера Lion Air в Індонезії 29 жовтня 2018 року (189 жертв) і борти Ethiopian Airlines (157 жертв). Як стало відомо, до катастроф привів збій в роботі системи поліпшення характеристик маневрування MCAS. Через деякий час у Boeing визнали це і оновили програмне забезпечення.

РБК-Україна писало, що Європейський союз може дозволити польоти літаків Boeing 737 MAX вже на початку 2021 року.