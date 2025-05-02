Катастрофічні втрати: у 2024 році кожен кілометр "коштував" Росії 27 солдатів

Опозиційні російські ЗМІ проводять дослідження втрат РФ на війні. Аналіз базується на підтверджених іменах загиблих росіян і не враховують втрати угрупувань так званих "ДНР" і "ЛНР".

Як пишуть автори, у перші два роки війни втрати російської сторони були хвилеподібними: важкі бої з великою кількістю загиблих змінювалися періодами спаду.

На графіку видно, що у 2023 році, наприклад, основна маса втрат припала на січень-березень, коли російські сили намагалися захопити міста Вугледар та Бахмут у Донецькій області. Аналітики підтвердили імена 17 890 загиблих росіян у 2022 році, а у 2023 році - 37 633 особи.





Але минулого року ситуація була іншою. У 2024-му періодів зменшення втрат на фронті не було. Найбільші втрати РФ фіксували з вересня до листопада.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), з вересня до листопада 2024 року російські сили захопили 2 356 квадратних кілометрів. Але ЗСУ грамотно оборонялися і обвалу фронту не відбулося.

ЗМІ порахували, що ціна цього просування - щонайменше 11678 загиблих окупантів. Звісно, реальна цифра російських втрат більша, оскільки були враховані лише солдати та офіцери, чиї імена зустрічалися в публічних некрологах і чия дата загибелі чи дата похорону припадає на цей період.

Загалом, за оцінкою ISW, у 2024 році Росія захопила 4 168 квадратних кілометрів землі. Тобто кожен захоплений кілометр "коштував" життя 27 російських солдатів, без урахування поранених.