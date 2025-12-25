Провідні експерти з оборони, представники армії та розвідки країн Заходу під час закритої зустрічі в Лондоні, яку організував Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI), дійшли висновку, що Росія готується до активного зіткнення з Європою. Рахунок йде вже не на десятиліття - а на роки.

Кремль може напасти на НАТО, за деякими підрахунками, не пізніше 2029 року. Проте країни Балтії можуть зіткнутися з агресією РФ ще раніше - у 2027, або у 2028 роках. Про майбутній напад Росії попередив також генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а цинічні заяви російського диктатора Володимира Путіна демонструють, що РФ хоче напасти.

Вже зараз російський режим розгорнув гібридну війну проти Європи. РФ проводить численні диверсії, запускає в повітряний простір НАТО дрони, глушить сигнали GPS.

"Ми бачимо дрони біля аеропортів, і, я думаю, зростає відчуття, що це, ймовірно, лише питання часу, коли один із цих дронів зіб’є пасажирський літак", - сказав один з експертів.

Тим часом реакція країн Заходу слабка. Плани країн НАТО не відповідають існуючим реаліям. І навіть ті плани, що є, не реалізуються так, як було б потрібно. Наприклад, Британія буде готова до війни в кращому випадку років через 10 - але в запасі є максимум 3-5 років.

Видання зазначає, що Європа десятиліттями перебувала у мирі, скорочуючи витрати на армію - розвиваючи замість цього соціальні програми. Але цей період вже завершено: відтепер громадян Європи закликають готуватися до найгіршого. У Фінляндії та Швеції вже розповсюдили інструкції з виживання, Франція готується до жертв на війні. Часи, коли можна було заспокоювати громадян, завершилися назавжди.