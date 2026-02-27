"Катастрофи не очікуємо": Свириденко зробила заяву про бюджет у квітні

Україна отримає перший транш в рамках кредиту від Євросоюзу у квітні, для стабільного фінансування від партнерів важливо виконати усі домовленості.
Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.
Читайте також: МВФ схвалив кредит для України на 8,1 млрд доларів: Свириденко анонсувала перший транш
Коментуючи виділення Україні найближчих пакетів допомоги, прем'єр-міністр зазначила, що без програми МВФ Україна не отримає кредит від Євросоюзу на 90 млрд євро, перший транш якого очікується в квітні 2026 року.
При цьому вона запевнила, що Україна готова виконати усі взяті на себе зобов'язання.
"Жодної катастрофи в квітні ми не очікуємо, нам як державі треба виконати свою домашню роботу", - заявила Свириденко.
Вона також підкреслила, що МВФ затвердив нову 4-річну програму з розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів.
"Ми найближчими днями очікуємо, що перший транш близько 1,5 млрд доларів надійде в державний бюджет", - додала глава уряду.
За її словами, кошти будуть спрямовуватися безпосередньо на бюджетну підтримку, на перекриття дефіциту бюджету і на підтримку макрофінансової стабільності.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 27 лютого, стало відомо, що Рада директорів МВФ затвердила нову 4-річну программу фінансування (EFF) для України на 8,1 млрд доларів.
Свириденко заявила, що МВФ скасував попередні умови для нової кредитної програми на 8,1 млрд доларів.
За її словами, йшлося про вимоги щодо ПДВ для ФОП, мита на посилки, податку для цифрових платформ і військового збору.
Більше про те, чому наприкінці березня у Києва можуть виникнути проблеми з виконанням програм МВФ – читайте в матеріалі РБК-Україна.