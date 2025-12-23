У катастрофі Мі-24 загинув учасник останнього авіапрориву на "Азовсталь" Олександр Шемет

На борту українського вертольота Мі-24, екіпаж якого загинув 17 грудня під час виконання бойового завдання, перебував Олександр Шемет - Герой України, командир екіпажу та учасник останнього авіапрориву на "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар брата командира екіпажу Юрія Шемета для "Суспільного Чернігів" .

Що відомо про обставини загибелі

За словами Юрія Шемета, ввечері 17 грудня екіпаж отримав наказ вилетіти на перехоплення "шахедів".

"Борт піднявся, тримав зв'язок із пунктом управління. Згодом вертоліт перестав фіксуватися на радарі. Це означало, що він уже впав. На місці падіння знайдено чотири тіла. Всі члени екіпажу загинули", - розповів він.

Про загибель екіпажу 18 грудня повідомила пресслужба 12-та окрема бригада армійської авіації ім. Віктора Павленка. За наявною інформацією, катастрофа сталася на Черкащині. Офіційного висновку щодо причин трагедії наразі немає.

Попередня версія

Попередні дані розслідування свідчать, що вертоліт зіштовхнувся з ворожим безпілотником типу "шахед".

За словами Юрія Шемета, ввечері 17 грудня екіпаж отримав наказ вилетіти на перехоплення ворожих безпілотників. Вертоліт піднявся в повітря та підтримував зв’язок із пунктом управління, однак згодом перестав фіксуватися на радарах. Це свідчило про його падіння.

Наразі триває ідентифікація тіл загиблих. Також продовжується розслідування із розшифровкою даних бортового самописця. За словами родичів, запис підтверджує, що несправностей вертольота чи помилки пілота не було - усі системи працювали справно.

Хто такий Олександр Шемет

Олександр Шемет народився у місті Корюківка Чернігівської області. Більшу частину життя він прожив у Львівській області, куди був направлений після завершення військового вишу. З 2015 року брав участь в АТО на сході України, а з початком повномасштабного вторгнення обороняв Київ.

Він мав відзнаки "Козацький хрест" I та II ступенів, був нагороджений орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького III ступеня. Звання Героя України з орденом "Золота Зірка" отримав після виконання бойового завдання 5 квітня 2022 року - останнього авіапрориву на "Азовсталь" у Маріуполі.

"Він доставляв боєприпаси та медикаменти в окупований Маріуполь, а назад забирав поранених. Попри сильний обстріл, зумів зберегти машину, екіпаж і успішно повернутися", - розповів брат загиблого.

13 грудня Олександрові виповнилося 55 років. Це була остання дата, коли брати спілкувалися. У нього залишилися мати, дружина, донька та син, який також служить у ЗСУ.