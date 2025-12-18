ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Екіпаж українського Мі-24 загинув під час бойової місії

Україна, Четвер 18 грудня 2025 16:51
Екіпаж українського Мі-24 загинув під час бойової місії Фото: екіпаж українського Мі-24 загинув під час бойового завдання (facebook.com/12o.br.AA)
Автор: Іван Носальський

На фронті в Україні загинули українські захисники, які були членами екіпажу ударного вертольота Мі-24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 12 окрему бригаду армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка у Facebook.

"Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара.

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24", - сказано в повідомленні бригади.

Там додали, що це непоправна втрата для авіації, України та сімей українських воїнів, які чекали на них вдома.

У бригаді не уточнили, за яких саме обставин загинули воїни.

Мі-24

Мі-24 - радянський ударний вертоліт, розроблений конструкторським бюро "Міль" у 1960-х роках і прийнятий на озброєння 1972 року. Він оснащений двома турбовальними двигунами, п'ятилопатевим головним гвинтом і трилопатевим рульовим гвинтом. Його конструкція дає змогу виконувати завдання як вогневої підтримки, так і перевезення десанту до восьми осіб або вантажів.

Особливістю Мі-24 є поєднання бойових можливостей і транспортної функції: вертоліт може нести широкий спектр озброєння - від кулеметів і гармат до некерованих і керованих ракет.

За час своєї історії Мі-24 отримав безліч модифікацій, включно з модернізованими версіями з поліпшеними двигунами, системою навігації та різним озброєнням.

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що на східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув штурман Су-27 Євген Іванов. У Повітряних силах зазначили, що обставини трагедії з'ясовують.

