При катастрофе на Запорожской АЭС эвакуируют жителей трех областей, - ОВА

В случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции (АЭС) эвакуации подлежит население в радиусе 50 километров вокруг нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской областной военной администрации Александра Старуха на телемарафоне.

"Есть четкие планы эвакуации населения в тех ситуациях, когда может возникнуть ЧС ядерного характера на территории Запорожской АЭС. В мирное время были проработаны эти планы… По этим планам отселению подлежат 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей", - отметил он.

По его словам, реакторы на ЗАЭС достаточно надежны, они рассчитаны на разные ситуации и могут выдержать удары. В то же время ситуация с хранилищем отработанного ядерного топлива сложнее.